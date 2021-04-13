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Алонсо: в Имоле мы должны побороться, чтобы набрать первые очки в нынешнем сезоне

Алонсо: в Имоле мы должны побороться, чтобы набрать первые очки в нынешнем сезоне
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Италии.

«Мне нравится трасса в Имоле, и я был рад, что она вернулась в Формулу-1 в прошлом году. В сезоне-2020 там прошла захватывающая гонка. Думаю, что некоторые изменения в трассе, которые произошли с тех пор, как я ездил здесь более десяти лет назад, пошли на пользу. Очень непривычно проводить сезон в Европе так рано, потому что мы обычно приезжаем сюда позже, в летнее время.

Цели на уик-энд? Я думаю, что мы должны побороться, чтобы набрать первые очки в этом сезоне. Будем надеяться, что мы достигли предела неудач в Бахрейне. Мы многое узнали о машине, и я жду, что настройки и, конечно же, погода будут очень отличаться от того, что было в Бахрейне. Надеюсь, мы отыграем несколько десятых и какое-то число позиций», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».

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