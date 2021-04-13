Болид, который Леклеру подарила «Феррари», будет храниться у князя Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер передаст болид, который ему подарила команда, князю Монако Альберу II, сообщает Monaco Info. Он будет храниться в коллекции автомобилей князя, которая обычно открыта для посещения туристам.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Monaco Info.

Ранее стало известно, что «Феррари» подарила Леклеру болид 2019 года SF90. На этой машине монегаск выиграл Гран-при Бельгии и Италии.

С нынешнего сезона напарником Леклера является Карлос Сайнс-младший, который перебрался в команду из «Макларена». Минувший сезон «Феррари» провела неудачно. «Скудерия» заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов. Из-за проблем с болидом «Феррари» оказалась неконкурентоспособна.

Леклер заявлял, что хочет продлить контракт с «Феррари», несмотря на то что текущее соглашение действует до 2024 года. В 2019 году «Феррари» неожиданно объявила о подписании контракта с монегаском сразу на пять лет.