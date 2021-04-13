Болид, который Леклеру подарила «Феррари», будет храниться у князя Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер передаст болид, который ему подарила команда, князю Монако Альберу II, сообщает Monaco Info. Он будет храниться в коллекции автомобилей князя, которая обычно открыта для посещения туристам.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Monaco Info.
Ранее стало известно, что «Феррари» подарила Леклеру болид 2019 года SF90. На этой машине монегаск выиграл Гран-при Бельгии и Италии.
С нынешнего сезона напарником Леклера является Карлос Сайнс-младший, который перебрался в команду из «Макларена». Минувший сезон «Феррари» провела неудачно. «Скудерия» заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов. Из-за проблем с болидом «Феррари» оказалась неконкурентоспособна.
Леклер заявлял, что хочет продлить контракт с «Феррари», несмотря на то что текущее соглашение действует до 2024 года. В 2019 году «Феррари» неожиданно объявила о подписании контракта с монегаском сразу на пять лет.
- 13 апреля 2021
-
12:40
-
11:40
-
10:36
-
09:34
-
00:00
- 12 апреля 2021
-
22:17
-
21:36
-
20:23
-
19:15
-
17:00
-
15:56
-
14:59
-
14:20
-
12:22
-
11:27
-
10:56
-
10:39
-
10:29
-
09:55
-
00:54
- 11 апреля 2021
-
23:52
-
22:51
-
21:58
-
20:59
-
19:59
-
18:27
-
18:12
-
15:38
-
14:53
-
13:45
-
12:15
-
10:47
-
00:33
- 10 апреля 2021
-
22:36
-
21:28