В Формуле-1 не планируют проводить спринты на каждом Гран-при

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о дальнейших планах в отношении спринтерских гонок. В нынешнем сезоне в качестве эксперимента будут проведены три спринтерские гонки. По словам Доменикали, пока не планируется вводить спринты на каждом этапе Формулы-1.
«Есть лишь один победитель Гран-при. Он становится известен в воскресенье. Мы не хотим добавлять новый формат на каждый Гран-при в будущем. Это должно быть как «Большой шлем» на определённые этапы.
Когда мы впервые решили попробовать спринты, организаторы Гран-при, на которых могли состояться эти гонки, сразу получили больше запросов на билеты. Телевизионщики были взволнованы.
У формата много преимуществ. Меньше времени отводится на практики, больше действия на трассе. С практикой и квалификацией по пятницам организаторы смогут продать больше билетов. А вторая практика станет подготовкой к гонке, а затем состоится ещё и спринт-квалификация. Суббота также будет более интересной», — цитирует Доменикали F1i.
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