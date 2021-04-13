Вольф сомневается, что Боттас был близок к уходу из Ф-1 после командной тактики в 2018-м

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил сомнение в том, что пилот команды Валттери Боттас мог задуматься об уходе из Формулы-1 из-за командной тактики. Во время Гран-при России в 2018 году «Мерседес» скомандовал Боттасу, чтобы тот пропустил вперёд напарника Льюиса Хэмилтона.

В документальном сериале Drive to Survive Боттас признался, что был сильно недоволен произошедшим. Также он сказал, что после того случая задумался об уходе из Формулы-1.

«Конечно, он был подавлен. Я понимаю это. Но я не думаю, что Боттас был близок к уходу. Он слишком сильный боец, чтобы уйти. Но я понимаю, что в пылу борьбы сразу после гонки человек может ничего не слышать и не понимать.

В той ситуации такое решение было необходимым, учитывая преследование со стороны Феттеля. Валттери задержал поезд, а Льюис проскользнул вперёд», — цитирует Вольфа Autosport.