V1lat и Team Empire — в финале второго этапа Forza Motorsport

18 апреля в 18:00 мск на официальных ресурсах Forza Motorsport в VK и Twitch стартует финал второго этапа Всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2021. В заключительной стадии этапа по итогам отборочных гонок примут участие 16 человек и четыре гостя финала.

Приглашённые участники финала этапа:

V1lat — самый популярный русскоязычный киберспортивный комментатор;

Макс Браун — тиктокер (6,5 млн подписчиков);

Ярослав Андреев — представитель Team Empire;

Любовь Озерецковская — пилот Формулы-3, симрейс-стример;

Алекс Никулин — BMX-райдер, атлет Black Monster;

Юрий Верховников — стантрайдер команды LEGEND STUNT TEAM, атлет Black Monster.

Официальный автомобиль гонки — BMW M6 GTLM.

Twitch трансляция V1lat.

Twitch англоязычная трансляция lovefortysix.

VK трансляция.