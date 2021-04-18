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V1lat и Team Empire — в финале второго этапа Forza Motorsport

V1lat и Team Empire — в финале второго этапа Forza Motorsport
Авто 0

18 апреля в 18:00 мск на официальных ресурсах Forza Motorsport в VK и Twitch стартует финал второго этапа Всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2021. В заключительной стадии этапа по итогам отборочных гонок примут участие 16 человек и четыре гостя финала.

Приглашённые участники финала этапа:

V1lat — самый популярный русскоязычный киберспортивный комментатор;
Макс Браун — тиктокер (6,5 млн подписчиков);
Ярослав Андреев — представитель Team Empire;
Любовь Озерецковская — пилот Формулы-3, симрейс-стример;
Алекс Никулин — BMX-райдер, атлет Black Monster;
Юрий Верховников — стантрайдер команды LEGEND STUNT TEAM, атлет Black Monster.

Официальный автомобиль гонки — BMW M6 GTLM.

Twitch трансляция V1lat.

Twitch англоязычная трансляция lovefortysix.

VK трансляция.

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