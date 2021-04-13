В Имоле двигатель «Феррари» прибавит в мощности

Обозреватель итальянской редакции Motorsport Франко Нуньес рассказал, как в «Скудерии» готовятся к Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт в Имоле. По его словам, в команде ожидают прибавки мощности мотора.

В Маранелло намерены адаптировать болид к характеристикам соответствующей трассы, кроме того, немало внимания будет уделено работе с резиной. Подчёркивается, что ещё одним нюансом, который поможет «Феррари» прибавить, станет использование новых смазочных материалов.

Немаловажную роль в возможной прибавке в мощности мотора «Феррари» сыграют погодные условия. Ожидается, что в Имоле будет 14 градусов тепла, не исключён и дождь. При такой погоде двигатель «Феррари» будет работать лучше, чем в Бахрейне.

Напомним, что по итогам Гран-при Бахрейна Шарль Леклер финишировал шестым, а Карлос Сайнс — восьмым.