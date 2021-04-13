Келли Пике планирует, что их с Квятом дочь будет знать и нидерландский язык, и русский
Девушка пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Келли Пике, некогда состоявшая в отношениях с экс-пилотом Формулы-1 Даниилом Квятом, рассказала, что их общая с россиянином дочь будет знать как нидерландский язык, так и русский.
«Я разговариваю на английском, португальском и французском. Очень искусно, также, как и на итальянском. Пенелопа (дочь Квята. — Прим. «Чемпионата») понимает английский и португальский. Вероятно, скоро она начнёт учить французский. Возможно, даже и нидерландский. А позже было бы здорово, если бы она выучила и русский», — написала Пике, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, слухи об отношениях Ферстаппена и Пике появились в конце 2020 года. Уже в январе 2021 года пара признала связь.
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