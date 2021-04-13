Костя Цзю высказался о тренировке с Квятом
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал факт тренировки с бывшим пилотом Формулы-1 Даниилом Квятом.
«Очень надеюсь, что тренировка поможет Даниилу достигнуть его мечты. Следующая встреча на трассе. Главное не сдаваться и довести работу до конца. Именно в этим моменты проверяется характер», — написал Цзю на своей странице в социальных сетях.
Ранее Даниил Квят неоднократно постил видео своих боксёрских тренировок. К примеру, бой с тенью он отрабатывал даже в боксах Формулы-1. Кроме того, однажды он потренировался в одном зале с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, о чём также сообщал на странице в социальной сети.
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