«Феррари» остановит развитие нынешнего болида в июне 2021 года

Руководство команды «Феррари» намерено прекратить развитие нынешнего болида к лету 2021 года. В июне в Маранелло все усилия будут брошены на работу над проектом машины 2022 года, которая будет разрабатываться с учётом кардинальной смены регламента, сообщает Auto Motor und Sport.

В издании подчёркивают, что на данный момент «Альпин» и «Астон Мартин» не смогут конкурировать с «Феррари». А сама итальянская команда будет вести борьбу за третье место с «Маклареном» и «Альфа Таури». Кроме того, отмечается, что во многом исход этой борьбы зависит от того, кто будет более успешен в развитии болидов нынешнего образца в ходе сезона.

Напомним, что после первого этапа чемпионата мира в активе «Феррари» 12 очков, что позволяет занимать четвёртое место в Кубке конструкторов.