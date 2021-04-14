На решение Райкконена о будущем не повлияют улучшившиеся результаты «Альфа Ромео»

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен сообщил, что на его решение о будущем не повлияют улучшившиеся результаты команды. Ветеран Формулы-1 может завершить карьеру по окончании сезона, но о точных планах финна пока ничего не известно.

«У нас был хороший старт сезона, это отличный фундамент, на котором можно строить дальнейшую работу. Мы сделали ощутимый знак вперёд. Возможно, один из самых больших среди всех команд. Теперь мы ведём борьбу в середине таблицы. Но в Имоле наша цель — попасть в топ-10 и набрать очки.

Я сомневаюсь, что улучшившиеся результаты как-то повлияют на решение на следующий сезон. Конечно, чем лучше мы выступаем, тем больше получаем удовольствия. И это касается не только нас, пилотов, но и всех в команде», — цитирует Райкконена Inside Racing.