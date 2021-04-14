Смедли похвалил Сайнса за то, что он не допустил ошибку Массы в «Феррари»

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли поделился мнением о начале карьеры испанца Карлоса Сайнса в команде. По словам Смедли, Сайнс поступил правильно, решив не идти на конфронтации и отказаться от громких заявлений. Смедли вспомнил, что в 2006 году Фелипе Масса, перейдя в «Феррари», вёл себя слишком вызывающе.

«Худшее, что мог сделать Карлос, это прийти в команду и начать делать громкие заявления и посылы Шарлю Леклеру, говорить о претензиях на статус первого пилота команды. Ведь если это не получится сделать, то давление станет невероятным.

Если вернуться к переходу Фелипе в «Феррари», то он допустил большую ошибку. Он пришёл в команду и сразу сказал, что хочет потягаться с Михаэлем Шумахером… Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира!

Фелипе пришёл в команду и действительно рассчитывал на это, в его голове была такая мысль. Но затем всё стало получаться не так. Нам удалось исправить ситуацию, когда мы окружили его правильными людьми. Они вернули его на землю, объяснив ему, что Фелипе не сможет победить Шумахера», — цитирует Смедли PlanetF1 со ссылкой на подкаст F1 Nation.