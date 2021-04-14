На этапе Формулы-1 в Имоле будет одна зона DRS, как и в прошлом году

На трассе в Имоле (Италия), которая в ближайшие выходные примет Гран-при Эмилии-Романьи, будет одна зона DRS, как и в прошлом году, сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта (ФИА).
При этом расположение зоны DRS немного изменилось по сравнению с сезоном-2020: единственная точка замера интервала между машинами будет находиться за 20 метров до 17-го поворота, а не 18-го, а точка активации заднего антикрыла – за 60 метров до 19-го поворота, а не на финишной линии.
Фото: ФИА
В расписание Гран-при Эмилии-Романьи были внесены изменения, которые связаны с церемонией похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Было решено передвинуть время начала квалификации Гран-при, а также свободных практик. Перед квалификацией состоится минута молчания в память принца Филиппа.
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