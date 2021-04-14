Марк Уэббер: не жалею, что не перешёл в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер рассказал, что не жалеет о несостоявшемся переходе в «Феррари». Он был близок к подписанию контракта с командой в 2013 году, незадолго до завершения карьеры.
«Я не жалею, что не перешёл в «Феррари». Думаю, что для гонщиков этой команды главное — это страсть итальянских болельщиков. Она каким-то образом становится наркотиком, ради этого хочется выходить, представлять команду и побеждать.
Такого нет ни в одной другой команде в мире. «Феррари» можно сравнить со старым величественным особняком. «Ред Булл» выступает очень успешно, но это как новостройка.
«Феррари» существует очень давно. И вписать своё имя в историю, добившись с командой больших успехов, — это нечто особенное», — приводит слова Уэббера RaceFans.
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