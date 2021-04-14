Вальсекки: в Имоле Ферстаппен не упустит ещё одну возможность стать лидером чемпионата

Чемпион GP2 2012 года Давиде Вальсекки предположил, кто станет победителем Гран-при Формулы-1 в Эмилии-Романье, который состоится в ближайшие выходные.

«Непросто предсказать, но я думаю, что Макс Ферстаппен не собирается упускать ещё одну возможность стать лидером чемпионата, потому что для «Ред Булл» чрезвычайно важно занимать хорошие места на решётке и в зачёте в начале сезона.



Так что я думаю, что победит Ферстаппен и «Ред Булл». А вторым, наверное, будет Валттери Боттас, третьим — Льюис Хэмилтон. Я люблю Хэмилтона и признаю, что он, наверное, лучший гонщик в истории, но я хотел бы увидеть мощную борьбу за чемпионство. Так что лично я болею за андердогов», — приводит слова Вальсекки Racingnews365.