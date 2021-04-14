На трассе в Имоле появился баннер с надписью «Кими в президенты». Фото
На трассе в Имоле (Италия), где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Формулы-1, появился баннер с надписью «Кими в президенты». Судя по всему, его вывесил кто-то из болельщиков пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Фотография была опубликована на странице команды в «Инстаграме».
«Все, кто за, поднимите руки», — говорится в сообщении.
Посмотреть фотографию можно на странице «Альфа Ромео» в «Инстаграме».
Напомним, в расписание Гран-при Эмилии-Романьи были внесены изменения, которые связаны с церемонией похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Было решено передвинуть время начала квалификации Гран-при, а также свободных практик. Перед квалификацией состоится минута молчания в память принца Филиппа.
На решение Райкконена о будущем не повлияют улучшившиеся результаты «Альфа Ромео»
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