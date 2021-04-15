Один из источников, сообщивших о выступлении Квята, извинился за неверную информацию

Твиттер-аккаунт F1 Paddock Employee, который в числе прочих источников сообщил о заражении коронавирусом одного из пилотов «Альпин», извинился за неверную информацию.

«Извиняюсь, надёжные источники сообщили мне, что информация о положительном результате теста на коронавирус пилотов «Альпин» была неверной. Поэтому я удаляю твит. Даниил Квят будет находиться с командой в Имоле в эти выходные, он будет выполнять функции резервного пилота», — говорится в «твиттере» F1 Paddock Employee.

Ранее в соцсетях появились слухи, согласно которым один из пилотов «Альпин» заразился коронавирусом.

Неизвестно, шла ли речь об Эстебане Оконе или Фернандо Алонсо. Но, по данным ряда итальянских источников, результат теста на коронавирус одного из них был положительным. Если информация подтвердится, то российский гонщик Даниил Квят, являющийся резервным пилотом команды, сможет принять участие в Гран-при Эмилии-Романьи.