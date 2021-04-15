«Альпин» показала Алонсо и Окона в паддоке на фоне слухов о болезни

Пресс-служба «Альпин» опубликовала фото и видео, подтверждающие, что оба пилота команды, Эстебан Окон и Фернандо Алонсо, находятся в паддоке перед Гран-при Эмилии-Романьи. Ранее появились слухи, согласно которым один из пилотов заразился коронавирусом, из-за чего будет вынужден пропустить гонку. Если бы информация подтвердилась, Окона или Алонсо заменил бы резервный пилот «Альпин» Даниил Квят. Впрочем, позднее источники опровергли слухи.

«Это он? Это точно он? Конечно, он! Привет, Фернандо Алонсо», — говорится в «твиттере» «Альпин».

Запись можно посмотреть в «твиттере» команды.

«Эстебан здесь! Всегда рад быть рядом с трассой», — говорится в «твиттере» «Альпин».

Запись можно посмотреть в «твиттере» команды.