Джордж Расселл опроверг слухи о конфликте с Льюисом Хэмилтоном

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал слухи о том, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон перестал общаться с ним. Сообщалось, что это случилось после того, как Расселл показал сильное выступление в составе немецкой команды, заменяя Хэмилтона.

«Я думаю, что вопрос ко мне заключался в том, разговаривали ли мы с Льюисом после Гран-при Бахрейна. И нет, мы не разговаривали, как мы бы и не разговаривали после любой другой гонки.



Мы соревнуемся друг с другом. Если бы мы встретились в паддоке, то поговорили бы. Мы видели друг друга в этом году, он дал мне кулачок. С 2019 года ничего не изменилось.



Мои отношения с Льюисом такие же, как и со многими другими гонщиками, что совершенно нормально. Так что между мной и Льюисом нет никаких обид и проблем», — приводит слова Расселла Motorsport.