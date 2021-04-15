Перес объяснил, как он попробует не повторить в «Ред Булл» провалов Гасли и Албона

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, как он намерен работать внутри австрийской команды, чтобы постараться не повторить судьбы Пьера Гасли и Александера Албона, которые слишком много уступали Максу Ферстаппену.
«В целом, речь идёт о понимании, как работает машина, и об уверенности в ней. Я сделал большие шаги в Бахрейне в плане понимания машины. Было бы очень глупо потеряться и начать двигаться в одном направлении, которое не делает машину быстрее. У нас есть хороший ориентир в лице Макса — то, как он управляет машиной, как решает сложности. Я думаю, это ключевая область: стараться не слишком отходить в сторону. В его лице у нас хорошая база, как выжимать максимум из машины, так что нам нужно как можно сильнее держаться в этой рабочей зоне», — приводит слова Переса The Race.
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