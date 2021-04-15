Риккардо извинился за то, что назвал идиотами авторов подборки топ-моментов Ф-1

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо признал, что был неправ, когда слишком жёстко отреагировал на решение составителей видеоподборки 10 лучших моментов сезона-2020 Формулы-1 включить в неё много аварий. Риккардо назвал авторов ролика идиотами.
«Конечно, мне нужно было лучше выбирать слова, я был слишком агрессивен. Если оставить в стороне сам этот прямой комментарий, то я пытался донести мысль, что прошлый год был для Ф-1 просто потрясающим. Так много людей попало на подиум, было так много восхитительных гонок. Определённо, я бы не назвал это скучным сезоном. И я ощущал, что, вероятно, было больше возможностей показать классные моменты спорта и потрясающие достижения гонщиков, захватывающие обгоны… Я считал, что были истории лучше, чем просто аварии.
Очевидно, это моё мнение, но я считаю, что наш спорт лучше. Мы лучше, чем просто демонстрация аварий. Мы — самые талантливые гонщики в мире, мы управляем этими потрясающими машинами. И обычно авария не показывает наших талантов. Да, мы допускаем ошибки, но я бы выделил лучшие моменты, если бы контролировал этот креатив», — приводит слова Риккардо RaceFans.
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