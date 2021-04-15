Леклер рассказал, как ему удалось заполучить свой победный болид «Феррари»
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как ему достался болид «Скудерии» 2019 года, за рулём которого он выиграл Гран-при Бельгии и Гран-при Италии. Сейчас машина Леклера находится в личной коллекции князя Монако.
«После первого года с „Феррари“ я продлил контракт на очень длительный срок, и эта машина была моим пожеланием. В „Феррари“ были так милы, что приняли мою просьбу. Для меня это особенный автомобиль. Спасибо „Феррари“, что я смог его заполучить. Раньше у меня был только мой первый карт, а теперь — ещё первая машина Ф-1, за рулём которой я победил. Это хорошее начало!
У меня самого нет места в квартире, нужно бы её обновить! Но сейчас автомобиль в хороших руках!» — приводит слова Леклера Motorsport-Magazin.
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