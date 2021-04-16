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Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 16 апреля, на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле состоятся пятничные тренировки второго этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 мск, вторая начнётся в 15:30.

После первого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1

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