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Хэмилтон предстал в экстравагантном костюме, напоминающем клетчатый флаг

Хэмилтон предстал в экстравагантном костюме, напоминающем клетчатый флаг
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион мира, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выложил на своей странице в «Инстаграме» фото, на котором он предстал в весьма экстравагантном наряде. На британце надет клетчатый спортивный костюм, отдалённо напоминающий клетчатый флаг Формулы-1.

Сам Хэмилтон также намекнул, что проводит соответствующие параллели, но отметил, что этот наряд не значит, что пришёл «конец».

«Этот флаг не говорит о конце. Это только начало», — написал Хэмилтон.

Соответствующий пост доступен на странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».

Напомним, нынешний контракт британского пилота с «Мерседесом» рассчитан только до конца 2021 года. При этом стороны долго тянули с его подписанием и пришли к соглашению лишь в феврале.

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