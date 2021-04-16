Боттас: мы с Хэмилтоном в равном положении в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас убеждён, что имеет в команде тот же статус, что и его напарник, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. По его словам, в «Мерседесе» прислушиваются как к британцу, так и к нему.

«Конечно, мы в равном положении. Это всегда было важно для „Мерседеса“. Команде важно предоставлять равные возможности, так что даже не переживаю об этом и не думаю. Но статус многократного чемпиона мира имеет значение. Как бы то ни было, мы работаем вместе, команда слушает нас обоих, и не так уж и важно, чемпион ты или нет», — сказал Боттас на пресс-конференции перед Гран-при Эмилии-Романьи.

Напомним, нынешний сезон стал уже пятым для Валттери Боттаса в составе «Мерседеса». За все годы он ни разу не навязал Хэмилтону борьбу за титул.