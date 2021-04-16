Штайнер — о развороте Мазепина в Имоле: он слишком сильно старается

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал ситуацию, произошедшую с Никитой Мазепиным во время первой свободной практики на Гран-при Эмилии-Романьи. Во время сессии пилот дважды вылетел за пределы трассы.
«На каком-то этапе разворотов должно стать меньше, он очень старается ради этого, и я думаю, что иногда он делает это слишком сильно. Ему нужно найти этот предел. Но это должен сделать он, а не мы. Мы можем помочь ему в этом, но это одна из тех вещей, о которых я уже говорил: учиться тяжело. Опыт приходит с болью, но в какой-то момент, надеюсь, это прекратится, и у него всё будет хорошо.
В Бахрейне ему пришлось учиться работать в условиях ветра, и они были очень суровыми. Наш автомобиль уже в прошлом году был очень плох в таких условиях, и это привело к нескольким разворотам. У Мика тоже был один.
Очевидно, что мы не планировали, чтобы нашу машину так разворачивало, но, с другой стороны, это часть обучения. Со временем всё решится само собой», — приводит слова Штайнера Motorsport.
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