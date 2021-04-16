Боттас — лучший во второй практике Ф-1 в Имоле, Мазепин — 20-й, Леклер разбил машину

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время во второй свободной практике на Гран-при Эмилии-Романьи.

Второй результат показал его напарник Льюис Хэмилтон, третий — пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Российский гонщик Никита Мазепин, для которого первая практика сложилась неудачно, занял последнее, 20-е место.

Неудачной сессия стала и для пилота «Феррари» Шарля Леклера — он потерял контроль над болидом в последнем повороте, машину занесло, и после проезда короткой гравийной зоны вылета автомобиль врезался в стену. Из-за этого инцидента за несколько минут до конца тренировка была остановлена красным флагом и не возобновилась.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:15.551

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.010

3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.078

4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.283

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.820

6. Серхио Перес («Ред Булл») +0.860

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0.868

8. Ландо Норрис («Макларен») +0.934

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0.962

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.186

11. Эстебан Окон («Альпин») +1.266

12. Николас Латифи («Уильямс») +1.272

13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.284

14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.448

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.541

16. Джордж Расселл («Уильямс») +1.628

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.722

18. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.730

19. Мик Шумахер («Хаас») +1.799

20. Никита Мазепин («Хаас») +2.306