Боттас — лучший во второй практике Ф-1 в Имоле, Мазепин — 20-й, Леклер разбил машину

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время во второй свободной практике на Гран-при Эмилии-Романьи.
Второй результат показал его напарник Льюис Хэмилтон, третий — пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Российский гонщик Никита Мазепин, для которого первая практика сложилась неудачно, занял последнее, 20-е место.
Неудачной сессия стала и для пилота «Феррари» Шарля Леклера — он потерял контроль над болидом в последнем повороте, машину занесло, и после проезда короткой гравийной зоны вылета автомобиль врезался в стену. Из-за этого инцидента за несколько минут до конца тренировка была остановлена красным флагом и не возобновилась.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая свободная практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:15.551
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.010
3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.078
4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.283
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.820
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0.860
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0.868
8. Ландо Норрис («Макларен») +0.934
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0.962
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.186
11. Эстебан Окон («Альпин») +1.266
12. Николас Латифи («Уильямс») +1.272
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.284
14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.448
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.541
16. Джордж Расселл («Уильямс») +1.628
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.722
18. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.730
19. Мик Шумахер («Хаас») +1.799
20. Никита Мазепин («Хаас») +2.306
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