Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 17 апреля, на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле состоится третья свободная практика второго этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Эмилии-Романьи. Начало тренировки запланировано на 12:00 по московскому времени.



После первого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Ф-1 — пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Онлайн-трансляция третьей практики