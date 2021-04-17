Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 17 апреля, на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле состоится третья свободная практика второго этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Эмилии-Романьи. Начало тренировки запланировано на 12:00 по московскому времени.

После первого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Ф-1 — пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Онлайн-трансляция третьей практики

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021