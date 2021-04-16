Штайнер: Мазепину нужно понять, что в его руках не «Мерседес»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями об очередном неудачном выступлении новобранца команды Никиты Мазепина. Напомним, что в первой свободной практике Гран-при Эмилии-Романьи россиянина сначала развернуло, а в конце сессии он попал в аварию.

«В последнем повороте он попал в гравий и его развернуло. Но не думаю, что машина получила сильные повреждения. В минувшем году он работал с болидом «Мерседеса», думаю, тогда он чему-то научился. Но ему сейчас нужно понять, что в его руках не «Мерседес». Я сразу об этом говорил. Не скрывал, что наша машина более темпераментна, чем болид «Мерседеса».

Количество разворотов надо будет сократить. Но Никита очень старается, наверное, даже слишком. Ему нужно найти пределы, мы не можем сделать это за него. Мы можем ему лишь помогать, как я уже говорил, процесс обучения болезненный. Надеюсь, со временем трудности пройдут и Мазепин окажется в хорошем положении. У нас целый год на обучение, но, надеюсь, что это не будет год разворотов. Я сказал Никите, чтобы он держался и фокусировался на работе», — приводит слова функционера RaceFans.