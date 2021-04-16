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В «Астон Мартин» хотят пересмотра правил, ударивших по ним в нынешнем сезоне Формулы-1

В «Астон Мартин» хотят пересмотра правил, ударивших по ним в нынешнем сезоне Формулы-1
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр заявил, что его команда намерена обсудить с ФИА изменение технического регламента Формулы-1 перед сезоном-2021, из-за которого команды, у чьих болидов низкий рейк (в частности, «Астон Мартин» и «Мерседес») потеряли существенно больше прижимной силы, чем конкуренты.

«Думаю, сейчас правильная вещь — провести обсуждения с ФИА и выяснить, что именно произошло и почему. Потом посмотреть, может ли что-то быть сделано, что сделает условия более равными. Мы как команда обязаны упорно работать, чтобы отыграть обратно все потери, но в то же время мы должны вести обсуждения с ФИА, может ли что-то быть сделано, чтобы всё стало чуть более равным», — приводит слова Зафнауэра Motorsport Week.

У Зафнауэра уточнили, может ли его команда в теории обратиться к юридическим разбирательствам: «Думаю, мы поймём это после обсуждений. Трудно предсказать. Сейчас правильнее всего изучить, что может быть сделано».

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