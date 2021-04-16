Хорнер назвал наивным желание «Астон Мартин» пересмотреть правила в ходе сезона Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал стремление своего коллеги из «Астон Мартин» Отмара Зафнауэра обсудить с ФИА возможность корректировки технического регламента Формулы-1 в ходе сезона-2021. Зафнауэр надеется скорректировать правила, чтобы они меньше били по командам, использующим концепцию с маленьким рейком.



«Я слегка удивлён. Прежде всего, пока мы были лишь на одной трассе. «Мерседес» выиграл ту гонку с машиной, которую вы относите к болидам с низким рейком. В плане деградации шин в Бахрейне они были на одном уровне с нами или даже лучше. Они выглядели там впечатляюще, а у нас пока были выступления лишь на одной трассе.



Для изменения правил разработан специальный процесс, и в прошлом году за изменения все голосовали единогласно, в том числе это делали «Астон Мартин» или «Рейсинг Пойнт» — перед тем как предложения были переданы в комиссию Формулы-1 и Всемирный совет. Мы все проголосовали единогласно.



Когда несколько лет назад провели изменения по части переднего антикрыла, то они сильно по нам ударили. Мы голосовали против, но потом просто должны были их принять. Так что немного наивно думать, что правила вдруг поменяют после пробы с одной гонкой и того, что весь процесс принятия был полностью исполнен. Мне трудно это понять», — приводит слова Хорнера RaceFans.