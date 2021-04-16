Шарль Леклер разбивает машину в конце тренировки Формулы-1 в Имоле. Видео

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью аварии гонщика «Феррари» Шарля Леклера в конце второй пятничной тренировки Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле. Монегаск потерял контроль над болидом в конце сессии, автомобиль занесло, после чего он преодолел небольшую зону вылета и врезался в стену. Сам гонщик не пострадал. Организаторы решили не возобновлять сессию, так как авария произошла всего за несколько минут до её окончания.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Шарль Леклер показал во второй пятничной практике Гран-при Эмилии-Романьи пятый результат. При этом если бы лучшее время Леклера не было аннулировано из-за несоблюдения границ трассы, то Шарль возглавил бы протокол.