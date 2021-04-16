Стала известна причина сбоя в телетрансляции первой тренировки ГП Эмилии-Романьи

Стала известна причина, по которой телевизионная трансляция первой тренировки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 в Имоле поначалу шла со сбоями. Как сообщает RaceFans, на территории автодрома Энцо и Дино Феррари возникла проблема с локальной интернет-сетью. Из-за обрыва одного из кабелей Формуле-1 пришлось использовать передачу данных через спутник. Несколько минут в начале сессии в трансляции не было живого видео, а далее трансляция хоть и шла, но в ограниченном режиме.
Проблемы с интернетом сказались и на работе команд. Инженеры не получали телеметрию и не могли общаться с гонщиками по радио, пока работа интернета не была восстановлена.
«Было интересно наблюдать, в каком замешательстве мы оказались. Обычно мы даём пилотам какие-то советы, особенно в начале тренировки, либо если дело идёт о трафике, а тут пилоты не могли слышать нас, а мы — их. Это была абсолютно новая ситуация, к которой никто не был готов», — отметил глава «Альфа Таури» Франц Тост.
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