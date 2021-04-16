Ветеран, называющий себя худшим пилотом Формулы-1, заявил, что Мазепин его победил

Бывший гонщик Формулы-1 Таки Иноуэ, называющий сам себя худшим пилотом в истории чемпионата мира, саркастически прокомментировал ошибки российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина на первой пятничной тренировке Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле. Сначала россиянина развернуло в самом начале сессии, а под её занавес Мазепин слишком широко вышел из последнего поворота, потерял контроль над автомобилем и не сумел избежать столкновения с отбойником.



«Должны быть, он очень талантлив, раз победил Таки Иноуэ», — написал японский ветеран в собственном «твиттере».



Ранее, в дни Гран-при Бахрейна Формулы-1, японский гонщик также «хвалил» российского коллегу: «Подтверждено, что у Таки Иноуэ серьёзный соперник. Всего наилучшего Мазепину!»