Алексей Попов: Мазепин смог привезти и Шумахеру, и Цуноде

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями о выступлении пилота «Хааса» Никиты Мазепина на первой свободной практике Гран-при Эмилии-Романьи, отметив, что, невзирая на ошибки, россиянину всё равно удалось превзойти напарника по команде Мика Шумахера и гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноду.

«В хвосте Мазепин. Никита смог привезти и Шумахеру, и Цуноде. У Юки тоже были экскурсии по гравию. Может быть, он не особо атаковал, но он единственный, кто остался позади Боттаса более чем в трёх секундах. Шумахер тоже прибавил в самом конце, у него стало 2,9, но задолго до этого Никита проехал мегакруг — 2,2 секунды отставания от Валттери. Так что Мик только сумел приблизиться на 0,7 секунды.

При этом Никита сам был на быстром круге, он вышел из «Риваццы», пытался ещё улучшить. В итоге машину разболтало, удар. Не очень сильные повреждения, но они есть. При этом в самом начале у него тоже был вылет. Как бы то ни было, он привёз Мику Шумахеру 0,7 секунды. И это с учётом того, что оба не знают эту трассу», — сказал Попов на своём канале в YouTube.