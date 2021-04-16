Боттас: проблемы те же, что и в Бахрейне. Но машина стала лучше, я доволен

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас остался доволен свободными практиками Гран-при Эмилии-Романьи. По его словам, машина заметно прибавила по сравнению с Гран-при Бахрейна.
«Машина гораздо лучше, чем была в первый день этапа в Бахрейне. Как я говорил вчера, здесь другой тип трассы, с другим уровнем сцепления. Уик-энд начался хорошо, баланс стал намного лучше.
Машина ведёт себя правильнее. У нас всё ещё тот же характер проблемы, но в меньших масштабах. Всё ещё не совсем идеально, но это лишь второй этап. Надеюсь, у нас будет время всё исправить. Чувствую, что нам удалось сделать шаг вперёд, это здорово.
Вся стартовая решётка, начиная от лидеров и заканчивая серединой пелотона, очень близко. Сегодня мы не видели лучшей формы «Ред Булл», но посмотрим, как они себя проявят в третьем сегменте квалификации. Нет никаких сомнений, что они будут быстры. Мы по-прежнему считаем, что наш болид не самый быстрый, так что в субботу необходимо прибавлять», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».
- 16 апреля 2021
-
21:06
-
20:32
-
20:20
-
19:32
-
19:23
-
19:18
-
19:14
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:42
-
18:32
-
17:55
-
16:31
-
15:19
-
14:12
-
13:19
-
12:16
-
11:23
-
10:00
-
09:00
-
00:59
- 15 апреля 2021
-
23:48
-
23:03
-
21:48
-
20:26
-
20:19
-
20:18
-
20:05
-
19:40
-
19:03
-
18:55
-
17:33
-
16:36
-
15:54