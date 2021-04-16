Боттас: проблемы те же, что и в Бахрейне. Но машина стала лучше, я доволен

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас остался доволен свободными практиками Гран-при Эмилии-Романьи. По его словам, машина заметно прибавила по сравнению с Гран-при Бахрейна.

«Машина гораздо лучше, чем была в первый день этапа в Бахрейне. Как я говорил вчера, здесь другой тип трассы, с другим уровнем сцепления. Уик-энд начался хорошо, баланс стал намного лучше.

Машина ведёт себя правильнее. У нас всё ещё тот же характер проблемы, но в меньших масштабах. Всё ещё не совсем идеально, но это лишь второй этап. Надеюсь, у нас будет время всё исправить. Чувствую, что нам удалось сделать шаг вперёд, это здорово.

Вся стартовая решётка, начиная от лидеров и заканчивая серединой пелотона, очень близко. Сегодня мы не видели лучшей формы «Ред Булл», но посмотрим, как они себя проявят в третьем сегменте квалификации. Нет никаких сомнений, что они будут быстры. Мы по-прежнему считаем, что наш болид не самый быстрый, так что в субботу необходимо прибавлять», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».