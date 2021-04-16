Леклер прокомментировал свою аварию и аннулирование быстрейшего круга дня
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер похвалил скорость своей машины на пятничных тренировках Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, а также прокомментировал аварию в самом конце второй сессии.
«Я был доволен своим быстрым кругом. Его аннулировали из-за пары сантиметров, но и без них время было бы быстрейшим. Да и на длинных сериях мы нашли хороший баланс. Машина быстра, баланс хороший, и я сразу же почувствовал лёгкость.
В дневной сессии я допустил ошибку, когда атаковал по полной в рамках симуляции гонки. Извиняюсь перед ребятами, но, по крайней мере, до конца тренировки оставалось всего две минуты. Определённо, это был хороший день, несмотря на потерянное в первой сессии время и инцидент в самом конце второй», — приводит слова Леклера F1i.
Шарль Леклер разбивает машину в конце тренировки Формулы-1 в Имоле. Видео
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