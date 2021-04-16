«Феноменально». Болельщики высмеяли Мазепина в социальных сетях

Болельщики Формулы-1 не оставили незамеченными очередные неудачи пилота «Хааса» Никиты Мазепина, который в ходе первой свободной практики Гран-при Эмилии-Романьи допустил две серьёзные ошибки. Сначала его развернуло, а под конец сессии он попал в аварию и немного повредил машину.

На своей странице в «Инстаграме» Мазепин оставил пост с фотографией с тренировки. К ней была прикреплена короткая запись.

«С пятницей покончено», — написал Мазепин.

Под постом Никиты очень скоро появилось множество комментариев, причём большинство из них были негативными.

«Феноменально», — написал один из пользователей «Инстаграма».

«Грандиозное фиаско», — поддержал его другой.

«Это пятница покончила с тобой», — пошутил ещё один подписчик.

«Сколько ещё разворотов будет в этот уик-энд», — сказано в ещё одном сообщении.

На странице «Хааса» в «Инстаграме» ситуация не лучше. Там Мазепина критикуют ещё жёстче. Напомним, что на Гран-при Бахрейна Мазепин не сумел финишировать в гонке, сойдя с дистанции через несколько секунд после старта.