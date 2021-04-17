Штайнер объяснил, почему результат Мазепина во второй практике был хуже, чем в первой

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, почему гонщик команды Никита Мазепин в ходе второй свободной практики Гран-при Эмилии-Романьи показал более слабый результат, чем в первой.

«В конце первой тренировки Никита допустил аварию, он ехал на быстром круге, очень быстром круге. Инцидент с аварией не был идеальным, так что мы потеряли время во второй практике. В целях предосторожности поменяли на его болиде коробку передач.

В таких условиях, когда выпадаешь из графика работы всех других машин, шины остывают. Так что именно поэтому его вторая тренировка не получилась идеальной. Что касается Мика Шумахера, он проделал хорошую работу, выжав практически всё из своей машины", — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».