Ферстаппен: у меня нет причин покидать «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал понять, что, невзирая на все слухи, он не намерен покидать австрийскую команду.

«У меня контракт с „Ред Булл“ до 2023 года, и я счастлив здесь. Нет причин покидать команду. Я никогда не заглядываю в будущее, потому что предпочитаю жить настоящим. Хочу побеждать в гонках и завоевать титул с „Ред Булл“, именно потому подписал с командой долгосрочный контракт. Чувствую себя здесь как дома, и это очень важно для меня», — приводит слова нидерландского пилота GrandPX.news.

Напомним, Ферстаппен выступает в составе «Ред Булл» с 2016 года. В последних двух сезонах он занимал третье место в общем зачёте. За годы выступлений в Формуле-1 Макс завоевал 10 побед, две из которых пришлись на минувший сезон.