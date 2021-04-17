Гран-при Ф-1 в Канаде, вероятнее всего, заменят этапом на «Нюрбургринге»

Информация об отмене Гран-при Канады Формулы-1 в 2021 году, вероятнее всего, будет подтверждена официально в течение 48 часов, сообщает GrandPX.news. Ожидается, что этот этап в календаре чемпионата мира заменит «Нюрбургринг». Дни 11-13 июня, в которые и должен был пройти этап в Монреале, свободны на знаменитой немецкой трассе.
Тем не менее руководители автодрома не спешат подтверждать этап в Германии.
«Мы всегда находимся в контакте, но никакие конкретные даты не обсуждались», — сказал представитель автодрома.
Ранее предполагалось, что в случае отмены этапа в Канаде место в календаре займёт Гран-при Турции. Напомним, в минувшем сезоне «Нюрбургринг» также заменял в календаре один из отменённых этапов. Тогда гонка прошла под вывеской Гран-при Айфеля.
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