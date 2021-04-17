Ферстаппен — лучший на третьей тренировке Гран-при Эмилии-Романьи, Мазепин — 20-й

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В Имоле завершилась третья тренировка Гран-при Эмилии-Романьи. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место у Ландо Норриса на «Макларене», топ-3 замкнул действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Пилот «Хааса» Никита Мазепин замкнул протокол, при этом в последней попытке его время сняли за нарушение границ трассы. Напарник россиянина, Мик Шумахер, показал 16-й результат.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Третья тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,958

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,456

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,557

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,593

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,780

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,932

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,950

8. Валттери Боттас («Мерседес») +0,950

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,228

10. Эстебан Окон («Альпин») +1,270

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,272

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,287

13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,295

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,431

15. Джордж Расселл («Уильямс») +1,469

16. Мик Шумахер («Хаас») +1,490

17. Николас Латифи («Уильямс») +1,579

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,654

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,845

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,440.