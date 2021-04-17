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Ферстаппен — лучший на третьей тренировке Гран-при Эмилии-Романьи, Мазепин — 20-й

Ферстаппен — лучший на третьей тренировке Гран-при Эмилии-Романьи, Мазепин — 20-й
Авто / Формула-1 0
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В Имоле завершилась третья тренировка Гран-при Эмилии-Романьи. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место у Ландо Норриса на «Макларене», топ-3 замкнул действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Пилот «Хааса» Никита Мазепин замкнул протокол, при этом в последней попытке его время сняли за нарушение границ трассы. Напарник россиянина, Мик Шумахер, показал 16-й результат.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Третья тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,958
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,456
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,557
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,593
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,780
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,932
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,950
8. Валттери Боттас («Мерседес») +0,950
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,228
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,270
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,272
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,287
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,295
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,431
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1,469
16. Мик Шумахер («Хаас») +1,490
17. Николас Латифи («Уильямс») +1,579
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,654
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,845
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,440.

Формула-1 2021. Этап 2, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 3
17 апреля 2021, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:14.958
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.456
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.557
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