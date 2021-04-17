Перес: я должен был быть на поуле. Допустил ошибку в последнем повороте

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, показавший в квалификации Гран-при Эмилии Романьи второй результат, поделился впечатлениями от сессии. Мексиканец отметил, что вполне мог претендовать на первое место.

«Вчера я допустил ошибку, заставив команду упорно работать. Самое важное, что удалось продемонстрировать прогресс. Не ожидал сегодня такого результата. Я прибавил и занял второе место. Но должен был стать первым, допустил ошибку в последнем повороте.

Как бы то ни было, всё хорошо. Нужно удостовериться, что мы продолжим прогрессировать и завтра, когда это будет очень важно. Мы с Максом будем на разной шинной стратегии, будет интересно, что у нас получится», — приводит слова мексиканского пилота BBC.