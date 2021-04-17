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Мазепин прокомментировал 19-й результат в квалификации Ф-1 в Имоле

Мазепин прокомментировал 19-й результат в квалификации Ф-1 в Имоле
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал 19-й результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Эти квалификации не перестают чем-то удивлять. Прежде чем выехать, мы ожидали, что проведём чёткую сессию, у нас был свой план попыток, мы ожидали уложиться в отведённое время. А потом в начале сессии что-то происходит, и ты вдруг теряешь время. Элемент стресса добавляет азарта. Было трудно собрать здесь оптимальный круг, потому что трасса была очень холодной, было важно добиться нужной температуры шин. Для этого нужно ехать быстро, а другие машины при этом замедляются. Было непросто, но я продолжаю прогрессировать, чему рад. Думаю, теперь мы уже выжимаем из машины почти всё, создаём хорошую базу», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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