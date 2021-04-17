Штайнер: мы не слишком далеко от машин впереди — это ободряет

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, в которой его гонщики показали 18-й и 19-й результаты. При этом Мик Шумахер проиграл ставшему 17-м Антонио Джовинацци всего полторы десятые секунды.
«Пусть результат и не выглядит отличным, думаю, мы добились хорошего прогресса в этот уик-энд. Третья практика была довольно хорошей. Думаю, всё немного устаканивается. В квалификации мы заняли 18-е и 19-е места, но, как бы то ни было, мы не слишком далеко от машин впереди нас — это ободряет.
По сравнению с Бахрейном мы увидели, что добились прогресса, потому что пусть эту сессию и нельзя назвать сбивающей с толку, но она была богата на события, включая красный флаг и так далее. Парни быстро адаптировались и справились с работой. Сейчас суть в наборе опыта, в следующий раз всё будет даже лучше. Сейчас они набираются опыта в различных ситуациях и в итоге будут подготовлены лучше», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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