«Атаковал слишком сильно». Цунода прокомментировал аварию в квалификации

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал свою аварию в начале квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Японец начнёт воскресную гонку с 20-го места.

«Сегодняшняя авария в квалификации была моей ошибкой, я хочу извиниться перед командой. Я атаковал слишком сильно на входе в шикану и просто не мог контролировать машину после этого. Досадно, потому что до этого поворота ощущения от машины были очень хорошими, это был сильный круг. Думаю, мы могли бы пройти во второй сегмент, потратив лишь один комплект шин.



Считаю, что завтра есть шанс на дождь в начале гонки, так что случиться может всё что угодно. Я постараюсь атаковать по максимуму, чтобы пробиться с конца решётки. Машина смотрится очень хорошо, я просто перезагружусь ментально и завтра вернусь за руль», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.