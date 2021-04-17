Боттас пожаловался на проблемы с болидом после неудачной квалификации

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Финский гонщик показал восьмой результат. Лучший результат показал напарник Боттаса, Льюис Хэмилтон. Второе место — у гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, а третье — у напарника мексиканца Макса Ферстаппена.
«Сегодня в квалификации была странная ситуация. Я пока не могу понять и оценить выступление в третьем сегменте квалификации. В первой попытке третьей квалификации у меня была избыточная поворачиваемость. А во второй попытке была проблема с задом болида. Я рассчитывал не на такое сегодня.
В первой попытке в третьем сегменте у меня резко возникла проблема с задней частью болида, я потерял много времени. Аналогичная ситуация была и во второй попытке. Я не мог быть уверенным в хвосте болида. В первом и втором сегменте такого не было. Надо изучить, что произошло. Обгонять на этой трассе тяжело, но я буду бороться и выложусь завтра до конца», — цитирует Боттаса пресс-служба «Мерседеса».
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