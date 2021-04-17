Леклер опасался, что потеряет пару мест из-за ошибки в квалификации

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи и согласился, что в гонке ему могут представлять угрозу стартующие шестым и седьмым пилоты «Макларена».



«Ощущения хорошие. Я был расстроен после быстрого круга, потому что потерял немного времени в 14-м и 15-м поворотах. Я неправильно атаковал бордюр и потерял семь или восемь сотых. Ожидал, что окажусь рядом с одним-двумя соперниками, потому что мы все были так близки друг к другу. В итоге же у нас четвёртое время, а третьими мы стать не могли. Я доволен нашим выступлением, но нам нужно атаковать дальше.



Ладно проехал потрясающий круг, и два этих лишних сантиметра не принесли ему преимущества. Он проделал отличную работу, «Макларен» атакует всерьёз. Так что у нас весь год будет хорошая схватка, нам нужно быть готовыми к ней», — приводит слова Леклера GPBlog.