«Надеюсь, тебе там хорошо». Шварцман обратился к отцу, ушедшему из жизни год назад
Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман выложил свежий пост в соцсетях, в котором обратился к своему отцу Михаилу, который скончался год назад после заражения коронавирусом.
«Сегодня прошёл год… один год с того дня, как мы с тобой виделись в последний раз, один год с того дня, который изменил мою жизнь. Такое ощущение, что ты был здесь вчера и мы с тобой обсуждали гонки, тачки и т. д. Мне порой бывает очень тяжело без тебя. Я изо всех сил стараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы ты мог гордиться мной! Я очень надеюсь, что тебе там хорошо. Год спустя мне всё еще больно думать, что тебя действительно нет. Я очень скучаю по тебе, Пап!!!» — написал Шварцман в своём «инстаграме».
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