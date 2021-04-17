Мазепин ответил на жалобы Джовинацци насчёт действий россиянина в квалификации

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин объяснил, почему он оказался совсем рядом с Антонио Джовинацци, когда оба пилота уходили на свои быстрые круги в конце первого сегмента квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Мазепин опередил Джовинацци на стартовой прямой и тем самым не дал итальянцу шанса улучшить время.



«У меня был достаточный разрыв, я медленно ехал по пит-лейну, чтобы удостовериться, что когда люди начнут сбрасывать скорость перед 17-м и 18-м поворотами, то у меня останется разрыв. Но когда я подъехал к прямой перед 17-м поворотом, то увидел, как пять или шесть машин едут очень медленно. Первой из них был «Мерседес», и я полагаю, что он ехал очень медленно. Не уверен, почему так было — возможно, ему было так нужно для шин.



Я оказался в очереди, уважая соглашение между гонщиками, а когда я заехал в 17-й поворот, то мой инженер сказал, что осталось десять секунд и мне нужно атаковать. Риккардо и Расселл были позади меня, они хотели ехать, так что я начал разгоняться. Антонио увидел это, тоже разогнался, но я был очень близок к нему на стартовой прямой и моим единственным вариантом было поехать вперёд», — приводит слова Мазепина RaceFans.

«В Формуле-1 непросто. Здесь двадцать машин в первом сегменте, и все выезжают в одно время. Трасса просто недостаточно большая для всех нас. Мы обсудили джентльменское соглашение, у меня с этим не было проблем, когда остаётся всего три секунды, то ты либо заезжаешь в боксы, либо пересекаешь прямую старт-финиш. У меня с этим нет никакой проблемы. Я здесь для того, чтобы проезжать быстрые круги, и все мы в одинаковой ситуации», — добавил россиянин в интервью GPFans.