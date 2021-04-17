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Алонсо взял вину на себя за слабое выступление в квалификации

Алонсо взял вину на себя за слабое выступление в квалификации
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Алонсо не смог выйти в третий сегмент квалификации. Испанец показал лишь 15-й результат, в то время как его напарник Эстебан Окон стал девятым.

«Сегодня я не был достаточно быстр. И я не смог выжать максимум из болида. Я разочарован моим результатом. Будем надеяться, что сможем чего-то добиться завтра. Здесь обгонять тяжело, но на кону стоят очки, посмотрим, как нам удастся выступить.

С другой стороны, Эстебан Окон хорошо сегодня выступил и показал, что наши новинки работают хорошо. В Бахрейне у меня была хорошая суббота и плохое воскресенье. Будем надеяться, что на этот раз будет наоборот», — цитирует Алонсо пресс-служба команды.

Квалификацию выиграл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Мазепин — 19-й
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